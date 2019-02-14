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Общество

Псковский депутат готов помочь жителям дома на улице Стахановской добиться капремонта

14 февраля 2019 года, 13:00

К депутату Псковской городской Думы по второму избирательному округу Сергею Колосову обратились жители многоквартирного дома №12 на улице Стахановской с жалобой на залитие квартир верхних этажей из-за протекающей крыши. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее в указанном доме проводился ремонт инженерных сетей по программе Фонда капитального ремонта. Жители отмечают, что ремонт сетей был не приоритетным, но на данный момент он уже выполнен, а проблема по ремонту кровли осталась.

Сергей Колосов лично осмотрел проблемные участки в квартирах, в которых залиты стены и потолок, а также вместе с жильцами поднялся на крышу. Депутат подробно изучил документы и материалы, предоставленные одной из жительниц дома, касающиеся данной проблемы и обращения жильцов в Управляющую организацию и Фонд капитального ремонта.

Сергей Колосов обратился в Управляющую организацию для оказания содействия по текущему ремонту крыши дома №12 по улице Стахановской. Также депутат выразил готовность помочь жителям дома в оформлении необходимой документации для претензионной работы и взял решение вопроса под свой контроль.

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