Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В городе на Ловати прокуратура пресекла незаконный оборот лома металлов

14 февраля 2019 года, 11:39

В Великих Луках прокурор в суде добился прекращения незаконной деятельности по обороту лома черных и цветных металлов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на приусадебном земельном участке в Великих Луках, расположенном в непосредственной близости возле многоквартирного дома, индивидуальный предприниматель в нарушение требований земельного законодательства и законодательства о лицензировании осуществлял деятельность по сбору, хранению и реализации черных и цветных металлов без лицензии.

Кроме того, эту деятельность предприниматель осуществлял в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в соседних домах.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о возложении на него обязанности по прекращению данной незаконной деятельности. Требования прокурора суд удовлетворил, незаконная деятельность прекращена.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
Светлана Горшкова: На ярмарке «ART-ель» жду старых и новых покупателей
Ольга Погорелова: Для меня ярмарка «ART-ель» – это всегда море позитива
Мария Храмцова: Постараюсь освоить изготовление мягких игрушек по типу «тедди»
Между Псковом, Великим Новгородом и Петрозаводском с 22 февраля будет курсировать «Ласточка»
Псковский депутат готов помочь жителям дома на улице Стахановской добиться капремонта
Светлана Чепурова: Мои игрушки, брелки и корзины увидят гости выставки «ART-ель»
Марина Смирнова: Открытки в стиле винтаж и ретро ждут посетителей мартовской «ART-ели»
Ранее судимого разбойника, снявшего с жертвы золотые украшения, задержали в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
14 февраля 10:22

Любовь и ёжики

Самое сложное в колючих зверьках из шерсти — это нос

Общество
12 февраля 15:45

Псковский МИД

Откуда в Пскове взялись дипломаты и чем они занимаются

Общество / Жизнь замечательных людей
11 февраля 09:23

Из деревни от дедушки

Автомобиль прославил пенсионера из куньинской деревни на всю страну