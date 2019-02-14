В городе на Ловати прокуратура пресекла незаконный оборот лома металлов

В Великих Луках прокурор в суде добился прекращения незаконной деятельности по обороту лома черных и цветных металлов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на приусадебном земельном участке в Великих Луках, расположенном в непосредственной близости возле многоквартирного дома, индивидуальный предприниматель в нарушение требований земельного законодательства и законодательства о лицензировании осуществлял деятельность по сбору, хранению и реализации черных и цветных металлов без лицензии.

Кроме того, эту деятельность предприниматель осуществлял в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в соседних домах.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о возложении на него обязанности по прекращению данной незаконной деятельности. Требования прокурора суд удовлетворил, незаконная деятельность прекращена.