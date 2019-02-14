Светлана Чепурова: Мои игрушки, брелки и корзины увидят гости выставки «ART-ель»

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.
Мастер Светлана Чепурова вязать начала с детства - бабушка научила.
Сперва я вязала для кукол, потом пинетки. Родился племянник и тут пришла моя любовь к игрушкам. Вяжу разное: шапки, снуды, варежки, пинетки, но игрушки это любовь.
Светлана Чепурова, мастер Для посетителей весенней ярмарки планирует представить маленькие и большие игрушки, брелки, корзины, шапки и комплекты, пинетки.
Фото предоставлено Светланой Чепуровой.
- В этом сезоне ожидаю развития клиентской базы. В данный момент активно готовлюсь к ярмаркам и выставкам, осваиваю новые игрушки.
Фото предоставлено Светланой Чепуровой.
Фото предоставлено Светланой Чепуровой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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