Марина Смирнова: Открытки в стиле винтаж и ретро ждут посетителей мартовской «ART-ели»

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Наступивший год будет наполнен целым спектром творческих мероприятий, и мы надеемся, что и эта ярмарка подарит прекрасное настроение и оставит приятные воспоминания. Анна и Елена,

дочки Марины Смирновой

Мастер Марина Смирнова вместе с дочками традиционно порадуют посетителей широким предпраздничным тематическим ассортиментом. Игрушки, магнитики, открытки в стиле винтаж и ретро для прекрасных девушек и дам всех возрастов.

- Весеннее настроение способствует вдохновению, а наша задача – создание красивых и приятных изделий, дарящих уют и не оставляющих людей равнодушными, - говорит Марина Смирнова. - Мы обязательно реализуем задуманное и дадим возможность людям порадовать себя и близких.