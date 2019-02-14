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Культура / Выставка

Марина Смирнова: Открытки в стиле винтаж и ретро ждут посетителей мартовской «ART-ели»

14 февраля 2019 года, 11:24

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Наступивший год будет наполнен целым спектром творческих мероприятий, и мы надеемся, что и эта ярмарка подарит прекрасное настроение и оставит приятные воспоминания.

Анна и Елена,
дочки Марины Смирновой
Фото предоставлено Мариной Смирновой.

Мастер Марина Смирнова вместе с дочками традиционно порадуют посетителей широким предпраздничным тематическим ассортиментом. Игрушки, магнитики, открытки в стиле винтаж и ретро для прекрасных девушек и дам всех возрастов.

Фото предоставлено Мариной Смирновой.
- Весеннее настроение способствует вдохновению, а наша задача – создание красивых и приятных изделий, дарящих уют и не оставляющих людей равнодушными, - говорит Марина Смирнова. - Мы обязательно реализуем задуманное и дадим возможность людям порадовать себя и близких.

Фото предоставлено Мариной Смирновой.

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

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