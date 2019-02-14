Юлия Григорьева: Для весенней «ART-ели» я подготовила много тюльпанов и кружева

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Сейчас я получаю базовое швейное образование в псковском колледже многофункциональных технологий. До этого шила несколько лет без образования. Знания основ открывают много новых перспектив.

В этом творческом сезоне Юлия Григорьева планирует участвовать в ярмарках не меньше, чем в прошлом году. А за 2018 год она приняла участие в 42 мероприятиях.

- И как всегда тюльпаны и кружево, - отметила она.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.