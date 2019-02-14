Ранее судимого разбойника, снявшего с жертвы золотые украшения, задержали в Пскове

Псковские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в ночь на 5 февраля у дома по улице Кузбасской дивизии в областном центре неизвестный злоумышленник избил мужчину, 1959 года рождения, и похитил у него золотые цепочку, перстень и обручальное кольцо, после чего скрылся.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 32-летний пскович. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.