Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области

В Псковской области начались первые очные этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году соревнования начинаются с нового – классного этапа, в котором принимают участие все ученики класса, независимо от уровня интереса к чтению.

Классный этап – это возможность для каждого ученика почувствовать себя читателем. Не школьником, которого обязали прочитать программное произведение, а настоящим читателем, для которого книга становится другом или собеседником. Каждому участнику классного этапа предлагается выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление. Выбранные книги не должны повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно только в диалоге с ними. Цель нового этапа – объединить всех учеников в общем обсуждении прочитанных книг. После обсуждения пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранной книги, лучшие чтецы класса примут участие в школьном этапе «Живой классики».

«Псковская область поддерживает проект «Живая классика» с 2012 года, – рассказывает куратор конкурса в Псковской области Майя Семенова, – на региональном финале мы собираем в Пскове победителей районных этапов конкурса. К нам приезжают ребята не только из районных центров, но и из совсем небольших населенных пунктов. Для оценки прочтения произведений приглашается компетентное жюри – специалисты, чья профессиональная деятельность так или иначе связана со словесным искусством. По итогам областного конкурса мы отправляем лучших чтецов в «Артек».