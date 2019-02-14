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Культура

В Пскове отпразднуют 30-летие вывода советских войск из Афганистана (ПРОГРАММА)

14 февраля 2019 года, 10:33

Памятный день, 15 февраля, по традиции начнётся в 10.30 с церемонии возложения цветов к мемориалу «Воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20-го столетия», расположенному у Дома офицеров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета

С 11.45 до 14:00 часов в Большом концертном зале Псковской филармонии пройдёт торжественное собрание военнослужащих Псковского гарнизона и праздничный концерт.

Во время торжественных мероприятий в Пскове всем ветеранам боевых действий, проходивших на территории Афганистана, будут вручены юбилейные медали.

15 февраля в 16:00 часов в МБУК «Дом офицеров» начнется концертная программа «Время выбрало нас».

Напомним, что вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями, а закончился 15 февраля 1989 года.

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