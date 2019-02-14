Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась 14 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума-2019. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Документ предполагает взаимодействие администрации региона и компании по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион». Концепция программы направлена на улучшение городской среды, повышение экономической эффективности городских сервисов и удобства населения региона с помощью современных технологических решений.

По итогам подписания глава региона напомнил, что компания уже реализует на территории Псковской области пилотный проект по внедрению энергоэффективных технологий, в рамках которого в Острове установлены 1,2 тыс энергосберегающих светильников. Кроме того, в рамках энергосервисного контракта Ростелеком совместно со «Швабе» заменит более 10 тыс фонарей наружного освещения в городе Пскове.

«Рассчитываем, что благодаря нашему стратегическому партнерству мы поэтапно переведем на энергосберегающие технологии всю Псковскую область. Для нашего региона значимы любые проекты, которые помогают рациональному использованию любых ресурсов», - отметил Михаил Ведерников.

«Умный регион» — это целостная экосистема — от дома, улицы до города и региона, — в которой удобно и комфортно жителям и которой легко управлять муниципалитетам. В домах действуют «умные» датчики и счетчики, домофоны и системы видеонаблюдения, на улицах установлены «умные» остановки и действуют паркоматы, транспортное движение регулируют «умные» светофоры. Цифровые технологии задействованы во всех сферах жизнедеятельности. Интеллектуальные системы внедрены в здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и управление ресурсами.