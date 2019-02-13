Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Кандидатов на службу в Росгвардию ищут среди жителей Псковской области

13 февраля 2019 года, 17:56

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

- Гражданство РФ;

- Возраст от 18 до 40 лет;

- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

- служба в армии или среднее профессиональное (высшее) образование;

Физическая подготовка к сдаче нормативов:

- Подтягивание на перекладине – не менее 1

- Бег 100 метров – не более 15 секунд;

- Бег 1000 метров – не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы:

- Зарплата от 18 000 рублей;

- Полный соц. пакет;

- Бесплатное лечение военнослужащего;

- Обеспечение бесплатным питанием и вещевым имуществом (формой);

- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

- Карьерный рост.

Для более подробной информации обращаться по адресу: г. Псков, ул. Николая Васильева д.77 или по телефонам: 73-43-13, 8-911-366-21-41, 8(906) 223-65-00

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи могут помочь российскому дубу победить в европейском конкурсе
Игорь Девятко назначен новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области
Только после вмешательства прокуратуры администрация Пскова выделила сиротам жильё
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдёт в Пскове 16 февраля
Пенсионеры со всей области посоревнуются в плавании в порховском бассейне «Четыре сезона»
В эту субботу в Детском парке Пскова армянская диаспора отметит национальный праздник влюбленных
В первые дни весны на ярмарке «ART-ель» псковичи смогут закупиться подарками к 8 марта
Поиски Дениса Руденко со шрамами на животе продолжаются в Псковской области (ФОТО)
Житель города на Ловати угодил в колонию из-за системного блока компьютера

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
12 февраля 15:45

Псковский МИД

Откуда в Пскове взялись дипломаты и чем они занимаются

Общество / Жизнь замечательных людей
11 февраля 09:23

Из деревни от дедушки

Автомобиль прославил пенсионера из куньинской деревни на всю страну

Общество
8 февраля 15:52

От 18 и старше

Областная власть ждет в своих рядах активных, честных, инициативных и принципиальных - губернатор дал старт региональному проекту «Лидер года»