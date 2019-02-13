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Общество

Псковичи могут помочь российскому дубу победить в европейском конкурсе

13 февраля 2019 года, 16:40

На официальном сайте Международного конкурса «Европейское дерево года» открыто голосование, приняв участие в котором жители Псковской области смогут поддержать номинанта от России, 248-летний дуб из подмосковного Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Об этом «Псовской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас «Абрамцевский дуб», набирая почти 16,5 тыс голосов, лидирует среди 15 претендентов на победу, опережая, в том числе, заявки из Португалии, Венгрии и Франции.

Отметим, наша страна участвует в этом Международном конкурсе во второй раз. В прошлом году номинант от России, дуб из Белгородской области, из 13 стран-участниц занял престижное третье место.

Европейскому конкурсу предшествовал национальный отборочный этап — конкурс «Российское дерево года — 2018». Из 12 претендентов путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» было выбрано главное дерево страны — могучий дуб, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».

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