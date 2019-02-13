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Общество

Игорь Девятко назначен новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области

13 февраля 2019 года, 15:02

В Агентстве инвестиционного развития Псковской области (АИР) сменился руководитель. Ранее занимавший пост генерального директора АИР Юрий Подобед освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Игорь Девятко родился 1 июля 1977 года в городе Кириши Ленинградской области.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области назначен Игорь Девятко, который имеет серьезный опыт работы в инвестиционной сфере и проектной деятельности. Его послужной список включает работу на руководящих должностях в Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АНО «АСИ»), Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга и петербургских компаниях. С 2017 года руководил Агентством стратегических разработок Архангельской области.

Юрий Подобед занимал должность руководителя Агентства инвестиционного развития Псковской области с октября 2017 года. За это время помимо работы с инвесторами он провел инвентаризацию всех инвестиционных площадок в районах, что позволило «открыть» дополнительные «точки роста» в муниципалитетах.

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