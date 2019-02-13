Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдёт в Пскове 16 февраля

В субботу, 16 февраля, в 12.00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, ул. Некрасова, 19) начнётся областной финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19» – продолжение проектов «Страница 15», «16», «17», «18».

Отборочные туры уже прошли в Печорском, Псковском, Порховском, Невельском, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском и других районах области.

Федеральные финалы «Страниц» проходят в Москве на Красной площади, где встречаются лучшие из лучших чтецов со всей России. В судействе чемпионата принимают участие известные журналисты, литературные деятели, артисты, преподаватели.

По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги, филологи, сотрудники библиотек, оценивает технику и артистизм чтения.