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Общество

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдёт в Пскове 16 февраля

13 февраля 2019 года, 12:12

В субботу, 16 февраля, в 12.00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, ул. Некрасова, 19) начнётся областной финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19» – продолжение проектов «Страница 15», «16», «17», «18».

Отборочные туры уже прошли в Печорском, Псковском, Порховском, Невельском, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском и других районах области.

Федеральные финалы «Страниц» проходят в Москве на Красной площади, где встречаются лучшие из лучших чтецов со всей России. В судействе чемпионата принимают участие известные журналисты, литературные деятели, артисты, преподаватели.

По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги, филологи, сотрудники библиотек, оценивает технику и артистизм чтения.

Как стать участником

Участниками чемпионата могут стать все желающие, обучающиеся в общеобразовательных организациях, в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Регистрация в группе ВКонтакте.

Проект реализуется Псковской региональной общественной молодёжной организацией «Вечевой Орден».

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