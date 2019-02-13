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Общество

Только после вмешательства прокуратуры администрация Пскова выделила сиротам жильё

13 февраля 2019 года, 13:00

В Пскове прокуратура помогла сиротам получить жилье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Пскова не обеспечила сирот благоустроенным жилым помещением, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Сейчас решения суда исполнены, нарушения закона устранены.

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