Только после вмешательства прокуратуры администрация Пскова выделила сиротам жильё

В Пскове прокуратура помогла сиротам получить жилье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Пскова не обеспечила сирот благоустроенным жилым помещением, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Сейчас решения суда исполнены, нарушения закона устранены.