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Спорт

Пенсионеры со всей области посоревнуются в плавании в порховском бассейне «Четыре сезона»

13 февраля 2019 года, 12:02

Региональное отделение «Союза пенсионеров России» по Псковской области  15 февраля в рамках проекта «Университет серебряного возраста — дорога к долголетию «80+» проводит очередное мероприятие — спортивное состязание «Игровая терапия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках соревнований пенсионеры из Пскова, а также Псковского, Дедовичского, Дновского и Порховского районов встретятся в бассейне «Четыре сезона» в Порхове. В списке участников — 52 человека. Самой старшей спортсменке, Людмиле Баженовой из Порхова 78 лет. В программе мероприятия — эстафета 6×25 метров и индивидуальные заплывы на дистанцию 25 метров.

Напомним, проект «Университет серебряного возраста — дорога к долголетию «80+» реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Задача проекта — пропаганда здорового образа жизни среди пенсионеров.

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