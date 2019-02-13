В эту субботу в Детском парке Пскова армянская диаспора отметит национальный праздник влюбленных

В субботу, 16 февраля, в Пскове во второй раз пройдет армянский национальный праздник влюбленных Дрндез (Трндез). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С инициативой проведения мероприятия выступила армянская община «Урарту» совместно с Союзом армянской молодежи Псковской области. В программе запланировано знакомство с традициями праздника, песни и танцы, прыжки через костер, сладкие угощения, лотерея. Участие в мероприятии примут более ста человек, среди которых будут и молодые пары.

Праздник начнется в амфитеатре Детского парка в 13.00. Присоединиться к национальным традициям Армении сможет любой желающий.

Национальный армянский праздник Дрндез (Трндез) своими народными гуляниями напоминает русскую Масленицу, но с элементами католического Дня святого Валентина. Его главными действующими лицами являются юноши и девушки - молодожены или те, кто только собирается связать свои судьбы узами брака. Важным атрибутом дня остается костер, через который прыгают влюбленные пары. Считается, что если им удастся совершить прыжок, не разнимая рук, то их семья будет крепкой, а любовь — вечной.

Отметим, в Пскове армянская диаспора насчитывает порядка 3 тысяч человек.