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Культура

В первые дни весны на ярмарке «ART-ель» псковичи смогут закупиться подарками к 8 марта

13 февраля 2019 года, 10:27

Весна - прекрасное время года, когда хочется любить и быть счастливым, совершать красивые поступки, удивлять сюрпризами и дарить подарки.

Выбор подходящего подарка – задача непростая. Ведь никому не хочется, чтобы его презент просто поставили на полку и забыли. Однако есть универсальные подарки, которым будет рад буквально каждый. Именно такие изделия будут представлены на весенней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель».

Двухдневная ярмарка развернётся в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Псков, Иркутский переулок 2) в первый уикенд марта. Традиционно на первом и втором этажах комплекса сотни псковских мастеров разместят свои самые яркие творения, изготовленные в различных техниках: эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, и много-много разнообразных цветов.

Весенняя ярмарка «ART-ель» - не только прекрасная подборка рукотворной красоты, но чарующая атмосфера грядущего праздника. Приходите всей семьей и убедитесь, что выйти с пустыми руками отсюда просто невозможно.

Подарки ручной работы можно купить 2 и 3 марта с 12.00 до 18.00.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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