Поиски Дениса Руденко со шрамами на животе продолжаются в Псковской области (ФОТО)

Псковские полицейские устанавливают местонахождение Руденко Дениса Александровича, 1987 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, 5 января 2019 года он ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово Псковского района и пропал.