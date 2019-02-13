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Происшествия

Поиски Дениса Руденко со шрамами на животе продолжаются в Псковской области (ФОТО)

13 февраля 2019 года, 10:10

Псковские полицейские устанавливают местонахождение Руденко Дениса Александровича, 1987 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, 5 января 2019 года он ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово Псковского района и пропал.

Уже больше месяца о местонахождении Дениса ничего неизвестно.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

На вид

35 лет, рост 175 - 180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо ромбовидной формы, брови прямые, лоб скошенный, глаза большие карие, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие оттопыренные. Волосы волнистые темно-русые собраны в хвостик.

Особые приметы

Шрамы на животе.

Был одет

Синие джинсы, темная куртка, полуботинки, шапка вязаная темного цвета.

Куда звонить

Если вам известно о местонахождении Дениса Руденко, просьба обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.

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