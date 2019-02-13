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Происшествия

Житель города на Ловати угодил в колонию из-за системного блока компьютера

13 февраля 2019 года, 09:44

Житель Великих Лук проведет один год в колонии строгого режима за кражу системного блока у своего приятеля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Следователи установили, в сентябре минувшего года к горожанину в гости в дом на улице Гоголя зашли приятели. С ними он стал распивать спиртное. После застолья хозяин квартиры заснул, а когда проснулся, то не обнаружил своего системного блока от компьютера. Причиненный ущерб превысил пятнадцать тысяч рублей. О произошедшем гражданин сообщил в полицию.

Подозреваемого установили быстро. Им оказался один из гостей потерпевшего – 29-летний не работающий, ранее судимый местный житель. Выяснилось, что похищенным фигурант распорядился по своему усмотрению.

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