Встреча с заслуженным архитектором СССР пройдёт в офисе «Команды 2018» 14 февраля

В четверг, 14 февраля с 14.00 до 15.00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, ул. Некрасова, 19) студенты колледжей встретятся с заслуженным архитектором СССР Зоей Степановой, которая расскажет о секретах профессии и познакомит с творчеством своего мужа – Георгия Степанова, признанном специалисте в архитектурных кругах по теории композиции и синтезу искусств.

Также студенты-архитекторы узнают, где и как в Пскове можно начать учёбу по специальности архитектор. Об этом расскажут преподаватели архитектурного отделения колледжа ПсковГУ Смирнова Наталья Андреевна, Клявина Ольга Юрьевна, Фарзи Машала Джамалович, а также выпускница архитектурного отделения колледжа ПсковГУ Елизавета Подтелкова - региональный руководитель проекта «Городские реновации».