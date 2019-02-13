Более 20 жителей Псковской области могут досрочно выйти на пенсию за длительный рабочий стаж

На сегодняшний день 24 жителя Псковской области (5 мужчин и 19 женщин), имеющие длительный стаж, обратились в органы ПФР с заявлениями на досрочный выход на пенсию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении страхового стажа - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин - в него включаются следующие периоды:

– периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации;

– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

Так называемые «нестраховые» периоды - уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву - в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.

Стоит обратить внимание, что в первые два года переходного периода (2019-2020 гг.) лица, имеющие длительный стаж, могут оформить страховую пенсию по старости: женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – по достижении возраста 60 лет.