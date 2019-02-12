Великолукскую олимпийскую академии наградили дипломом Олимпийского комитета России

Великолукская олимпийская академия, созданная на базе академии физкультуры и спорта, награждена дипломом Олимпийского комитета России за весомый вклад в олимпийское образование молодежи и в связи с 30-летием проведения Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм, Олимпийское движение и Олимпийские игры (история и современность)».

Награждение состоялось на церемонии торжественного закрытия ежегодной юбилейной XXX Олимпийской научной сессии, которая проходила 5-7 февраля в Москве на базе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

В сессии приняла участие делегация Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Великолукской Олимпийской академии, в которую вошли декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, член Комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России Дмитрий Белюков и студент 1-го курса ВЛГАФК Надежда Иванова.

В рамках научной сессии состоялось очередное заседание Комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России, на котором обсуждались вопросы дальнейшего развития Олимпийской научной сессии, а также проведения смотра-конкурса на лучший сайт между региональными олимпийскими академиями России. Кроме того, студенты ВЛГАФК презентовали в Москве туристический проект «Олимпийская слава Псковщины».