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Происшествия

Соблюдать правила при движении во дворах призывают жителей Псковской области

12 февраля 2019 года, 16:22

Сотрудники ГИБДД совместно с общественниками проводят профилактическую работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних во дворовых территориях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Дорожные полицейские при участии представителей общественности проводят разъяснительные беседы с родителями юных пешеходов об особенностях поведения подростков во дворах жилых микрорайонов, об основных ошибках, которые они допускают из-за собственной невнимательности.

Так, только в 2018 году в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести в регионе получили 47 несовершеннолетних пешеходов. Причем, в четырех ДТП наезд совершен на детей во дворах - они выбежали из-за припаркованных транспортных средств непосредственно под колеса движущихся автомобилей.

В рамках акции организаторы вручают пешеходам памятки о правилах поведения на дороге. Кроме того, участники мероприятия в качестве напоминания для автолюбителей размещают под очистительные щетки припаркованных автомобилей специальные информационные материалы с призывом соблюдать правила дорожного движения при движении во дворах.

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