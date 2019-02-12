Службу по контракту обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 15 февраля

В пятницу, 15 февраля, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция с пунктом отбора на военную службу по контракту.

Специалисты Псковского пункта отбора подведут итоги прошлого года, расскажут о планах на 2019-й, а также ответят на вопросы журналистов о службе по контракту.