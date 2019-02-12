Службу по контракту обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 15 февраля

В пятницу, 15 февраля, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция с пунктом отбора на военную службу по контракту.
Специалисты Псковского пункта отбора подведут итоги прошлого года, расскажут о планах на 2019-й, а также ответят на вопросы журналистов о службе по контракту.
1. Начальник пункта отбора, майор Бартенев Валерий Иванович;
2. Офицер (по тестированию и военно-профессиональной ориентации) пункта отбора, капитан Зайцев Дмитрий Владимирович;
3. Кандидат, отобранный для прохождения военной службы по контракту в 76-й гв. десантно-штурмовой дивизии, Кузнецов Николай Юрьевич.
Как задать вопрос спикеру
1. По телефону: (8112) 57-31-23;
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru;
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте в личных сообщениях;
4. В комментариях под этой новостью.