Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Пресс-центр / Анонсы

Службу по контракту обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 15 февраля

12 февраля 2019 года, 16:06

В пятницу, 15 февраля, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция с пунктом отбора на военную службу по контракту.

Специалисты Псковского пункта отбора подведут итоги прошлого года, расскажут о планах на 2019-й, а также ответят на вопросы журналистов о службе по контракту.

Спикеры

1. Начальник пункта отбора, майор Бартенев Валерий Иванович;

2. Офицер (по тестированию и военно-профессиональной ориентации) пункта отбора, капитан Зайцев Дмитрий Владимирович;

3. Кандидат, отобранный для прохождения военной службы по контракту в 76-й гв. десантно-штурмовой дивизии, Кузнецов Николай Юрьевич. 

Как задать вопрос спикеру

1. По телефону: (8112) 57-31-23;

2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru;

3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте в личных сообщениях;

4. В комментариях под этой новостью.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Кандидатов на службу в Росгвардию ищут среди жителей Псковской области
Псковичи могут помочь российскому дубу победить в европейском конкурсе
Игорь Девятко назначен новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области
Только после вмешательства прокуратуры администрация Пскова выделила сиротам жильё
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдёт в Пскове 16 февраля
Пенсионеры со всей области посоревнуются в плавании в порховском бассейне «Четыре сезона»
В эту субботу в Детском парке Пскова армянская диаспора отметит национальный праздник влюбленных
В первые дни весны на ярмарке «ART-ель» псковичи смогут закупиться подарками к 8 марта
Поиски Дениса Руденко со шрамами на животе продолжаются в Псковской области (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments