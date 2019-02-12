Первый матч на зимнем турнире МРО «Псков-747» сыграет 18 февраля против ГУТиДа

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка по подгруппам команд, участвующих в XX Зимнем турнире на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Традиционный турнир с участием восьми команд пройдет с 18 по 23 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге в Дворце спортивных игр «Зенит».

Псковский клуб «Псков-747» оказался в группе «Б» вместе со спортшколой «Зенит» (Санкт-Петербург), «Искрой» (Смоленск), спортклубом Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (ГУТИД).