Первый матч на зимнем турнире МРО «Псков-747» сыграет 18 февраля против ГУТиДа

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка по подгруппам команд, участвующих в XX Зимнем турнире на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Традиционный турнир с участием восьми команд пройдет с 18 по 23 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге в Дворце спортивных игр «Зенит».
Псковский клуб «Псков-747» оказался в группе «Б» вместе со спортшколой «Зенит» (Санкт-Петербург), «Искрой» (Смоленск), спортклубом Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (ГУТИД).
«Псков-747» 18 февраля в 14:15 сыграет с ГУТИДом. На следующий день в это же время «Псков» померится силами с «Искрой», а спустя сутки подопечные Игоря Васильева проведут последний матч в группе против спортшколы «Зенит».
Дмитрий Мотлахов — автор первого гола ФК «747» в 2019 году.
Фото пресс-службы ФК «Псков-747»
Напомним, в прошлом году в турнире участвовало 6 команд («Псков-747» не участвовал), которые сыграли между собой в круг, а победителем турнира стала «Звезда» Санкт-Петербурга. 21 января в том же спорткомплексе ФК «747» провел первую товарищескую игру, уступив «Ленинградцу» со счетом 1:2. Единственный мяч забил Дмитрий Мотлахов. Также стало известно, что команду покинул ивановец Иван Рыжаков, отыгравший за Псков половину сезона.