Юные баскетболисты из Локни и Пскова выступят в марте в Архангельске

В Пскове 8 и 9 февраля в спорткомплексе «Олимп» проходил финал регио­нального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

В чемпионате Псковской области в сезоне 2018-2019 года принимали участие 105 команд. В финальную часть вышли восемь лучших школьных команд Псковской области. В финале соревновались девушки из Острова и Великих Лук, Локнянской средней общеобразовательной школы и лицея №21 Пскова, а также юноши из Острова и Себежа, Новосокольников и лицея №20 Пскова.