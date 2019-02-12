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Спорт

Юные баскетболисты из Локни и Пскова выступят в марте в Архангельске

12 февраля 2019 года, 15:19

В Пскове 8 и 9 февраля в спорткомплексе «Олимп» проходил финал регио­нального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

В чемпионате Псковской области в сезоне 2018-2019 года принимали участие 105 команд. В финальную часть вышли восемь лучших школьных команд Псковской области. В финале соревновались девушки из Острова и Великих Лук, Локнянской средней общеобразовательной школы и лицея №21 Пскова, а также юноши из Острова и Себежа, Новосокольников и лицея №20 Пскова.

«КЭС-Баскет» — настоящая кузница кадров для студенческого и профессионального баскетбола.
Фото организаторов регионального финала
В финальном матче великолукские баскетболистки уступили команде из Локни — 38:46. А у парней, как и годом ранее, первенствовал лицей №20 Пскова. Теперь они будут отстаивать честь Псковской области на окружном этапе.

В проекте «КЭС-Баскет» в 2019 году за право войти в двадцатку лучших школьников-баскетболистов борются 17 996 команд из 69 регионов РФ, а также представители Монголии и Киргизии. Это самое масштабное школьное соревнование в Восточной Европе. 

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