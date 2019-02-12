Семь человек погибли за месяц на пожарах в Псковской области

За январь на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано 139 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 12 млн. 474 тыс. рублей. На пожарах погибло 7 человек, гибель детей не допущена. В результате пожаров получили травмы 9 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 74 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 5 млн. 489 тыс. рублей. Погибло 2 человека.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 65 пожаров, материальный ущерб от которых составил 6 млн. 985 тыс. рублей. На пожарах погибло 5 человек, из них 1 человек в нетрезвом виде.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрированы в жилом секторе, где за январь 2019 года зарегистрировано 122 пожара с прямым материальным ущербом 9 млн. 768 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 7 человек или 100% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 50 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 27 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 39 случаев, поджоги – 5 случаев, прочие – 1 случай.