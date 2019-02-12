О вакансии полицейского-кинолога с зарплатой от 30 тысяч рублей сообщили псковичам

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должность полицейского-кинолога требуются кандидаты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Условия приема:
- образование не менее 11 классов;
- отсутствие судимости;
- тест на употребление наркотических веществ;
- медицинское обследование (1 группа здоровья);
- психологическое обследование;
- обследование на полиграфе;
- сдача нормативов по физической подготовке (бег, подтягивание, отжимание, армейская пружина, пресс).
Социальные гарантии:
- бесплатное медицинское обслуживание;
- возможность бесплатного получения высшего образования;
- бесплатное санаторно-курортное лечение.
Зарплата:
- от 30 тысяч рублей.
Особенности несения службы:
- гибкий график;
- командировки в другие регионы Российской Федерации.
Телефон для связи: 721575, 731126 – дежурная часть, +7(953) 2424871 Олег Александрович.