О вакансии полицейского-кинолога с зарплатой от 30 тысяч рублей сообщили псковичам

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должность полицейского-кинолога требуются кандидаты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Условия приема:

- образование не менее 11 классов;

- отсутствие судимости;

- тест на употребление наркотических веществ;

- медицинское обследование (1 группа здоровья);

- психологическое обследование;

- обследование на полиграфе;

- сдача нормативов по физической подготовке (бег, подтягивание, отжимание, армейская пружина, пресс).

Социальные гарантии:

- бесплатное медицинское обслуживание;

- возможность бесплатного получения высшего образования;

- бесплатное санаторно-курортное лечение.

Зарплата:

- от 30 тысяч рублей.

Особенности несения службы:

- гибкий график;

- командировки в другие регионы Российской Федерации.

Телефон для связи: 721575, 731126 – дежурная часть, +7(953) 2424871 Олег Александрович.