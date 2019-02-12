Псковские борцы Александр Луппо и Андрей Жуков привезли из Мурманска золотые медали

В Мурманске прошло Первенство Северо-Западного Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 87 спортсменов из областей и республик СЗФО. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре и спорту.

Итоги участия псковичей:

1 место - Луппо Александр, СШ № 26, «Лидер»; Жуков Андрей, СШ № 22, «Лидер»

3 место - Александров Арсений, СШ№18, «Лидер»; Кононов Владислав, ПАТК, «Лидер»; Бондаренко Александр, ПАТК, «Лидер»

5 место - Александров Егор, ПТЛ, «Лидер»

Победители выполнили норматив «Кандидата в мастера спорта России» и завоевали право на участие в Первенстве России, которое пройдет во Владимире 13-17 марта.