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Общество

Митрополит Тихон совершил божественную литургию в Храме святителя Василия Великого (на Горке)

12 февраля 2019 года, 11:08

12 февраля в день в празднования Собора Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в Храме святителя Василия Великого (на Горке). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На торжественном богослужении присутствовали сотни прихожан храма Василия на Горке, других храмов Псковской епархии, гостей города, а также глава Пскова Иван Цецерский, который поздравил настоятеля одного из старейших храмов города с престольным праздником.

По окончании богослужения глава Псковской митрополии Тихон обратился к многочисленным богомольцам, собравшимся на священнодействие, с архипастырским словом.

Отметим, Собор трех святителей - соборный праздник православной церкви, посвященный памяти великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и константинопольского патриарха Иоанна Златоуста, которые почитаются как вселенские учители, чей авторитет имеет особый вес в формировании догматики, организации, и богослужения Церкви. Торжество совершается 30 января (12 февраля). История установления праздника относится к правлению византийского императора Алексея I Комнина, когда в Константинополе шли споры о первенстве кого-либо из этих Отцов церкви. По церковному преданию, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились вместе три святителя и повелели установить общий день празднования их памяти, объявив, что они равны пред Богом.

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