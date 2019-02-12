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Общество

В прошлом году Банк России выявил в Псковской области 175 поддельных банкнот

12 февраля 2019 года, 10:10

В 2018 году в Пскове и Великих Луках было выявлено 124 поддельные купюры номиналом 5000 рублей, 44 – номиналом 1000 рублей и семь банкнот по 100 долларов США. Фальшивых банкнот других номиналов в Псковской области не выявлено. По сравнению с 2017 годом количество обнаруженных фальшивок уменьшилось на 17%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области

За 2018 год в Северо-Западном федеральном округе обнаружено и выведено из обращения 5457 поддельных банкнот Банка России. Это на 18% меньше, чем в 2017 году.

Наибольшей «популярностью» у фальшивомонетчиков пользуются пятитысячные купюры. Производство банкнот небольшого номинала стоит дороже номинала, поэтому мошенники реже их подделывают.

«В последние годы растет количество безналичных операций. Это, в том числе, влияет и на объем поддельных банкнот – их становится меньше, сбыть их сложнее, население внимательнее относится к проверке подлинности купюр. Тем не менее, риски получить фальшивку в определенной ситуации остаются, когда вы продаете что-то за наличные, особенно если речь идет о крупных купюрах. Всегда проводите проверку денег по нескольким признакам» – посоветовал Сергей Савин, управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной купюре, легко проверить все эти признаки на своей реальной банкноте.

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