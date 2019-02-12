Пыталовские полицейские не могут опознать мужчину, задержанного в сентябре 2018 года (ФОТО)

В Пыталовском районе устанавливается личность гражданина, которого полицейские задержали 19 сентября 2018 года в районе деревни Гологузка без документов, удостоверяющих личность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Личность этого мужчины, а также сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья.