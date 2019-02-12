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Происшествия

Пыталовские полицейские не могут опознать мужчину, задержанного в сентябре 2018 года (ФОТО)

12 февраля 2019 года, 09:55

В Пыталовском районе устанавливается личность гражданина, которого полицейские задержали 19 сентября 2018 года в районе деревни Гологузка без документов, удостоверяющих личность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Личность этого мужчины, а также сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья.

Стражи порядка просят помощи в установлении личности этого мужчины.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.

На вид

40-60 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 сантиметров. Лицо треугольной формы, лоб высокий, скошенный. Волосы прямые, короткие, темные с проседью. Надбровные дуги и подбородок выступающие. Глаза - серые, уши большие, нос длинный, губы тонкие. Размер обуви - 43. Речь невнятная, шепелявит. Просит называть его Кайсазин Алексей Данилович, 1965 года рождения.

Особые приметы

Зубы отсутствуют, спинка носа искривлена влево, ноги со шрамами и повреждениями.

Был одет

Куртка на синтепоне черно-оранжевая на «молнии», серая кофта, рубашка с элементами синего, белого и черного цветов на пуговицах, зеленая футболка, черные джинсы с ремнем черного цвета, ботинки зимние черные. При себе имел сумку.

Куда звонить

Если вам что-либо известно о данном гражданине, просят обратиться по адресу: 181410, Псковская область, Пыталово ул. Белорусская д. 16 «А» отделение МВД России по Пыталовскому району. Тел./факс дежурной части: 8-81147-2-15-02, уголовный розыск: 2-12-02.

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