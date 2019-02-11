Псковскую регату включили в Международный Календарь соревнований по парусному спорту

Международная федерация парусного спорта World Sailing официально включила в Календарь соревнований по парусному спорту на 2019 год Псковскую парусную регату, которая традиционно проводится в акватории Псковского озера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках 16-й регаты с 11 по 17 июня пройдут международные детско-юношеские соревнования (Hanse Sail Pskov Regatta) в классе «Оптимист» и с 11 по 15 июня этап Кубка Европы в классе «Микро» (Pskovskaya Sailing Regatta).

Напомним, впервые Псковская парусная регата была проведена в 2004 году. Начиная с 2010 года, соревнования регаты имеют международный статус в парусных организациях EuroSAF и World Sailing. В 2014 году усилиями АНО «Псковская регата» и администрации Псковской области в Кривске создана и работает детская парусная школа.