Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковскую регату включили в Международный Календарь соревнований по парусному спорту

11 февраля 2019 года, 17:59

Международная федерация парусного спорта World Sailing официально включила в Календарь соревнований по парусному спорту на 2019 год Псковскую парусную регату, которая традиционно проводится в акватории Псковского озера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках 16-й регаты с 11 по 17 июня пройдут международные детско-юношеские соревнования (Hanse Sail Pskov Regatta) в классе «Оптимист» и с 11 по 15 июня этап Кубка Европы в классе «Микро» (Pskovskaya Sailing Regatta).

Напомним, впервые Псковская парусная регата была проведена в 2004 году. Начиная с 2010 года, соревнования регаты имеют международный статус в парусных организациях EuroSAF и World Sailing. В 2014 году усилиями АНО «Псковская регата» и администрации Псковской области в Кривске создана и работает детская парусная школа.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Кандидатов на службу в Росгвардию ищут среди жителей Псковской области
Псковичи могут помочь российскому дубу победить в европейском конкурсе
Игорь Девятко назначен новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области
Только после вмешательства прокуратуры администрация Пскова выделила сиротам жильё
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдёт в Пскове 16 февраля
Пенсионеры со всей области посоревнуются в плавании в порховском бассейне «Четыре сезона»
В эту субботу в Детском парке Пскова армянская диаспора отметит национальный праздник влюбленных
В первые дни весны на ярмарке «ART-ель» псковичи смогут закупиться подарками к 8 марта
Поиски Дениса Руденко со шрамами на животе продолжаются в Псковской области (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Арена
5 февраля 10:15

Воркаут на зимовке

Лидер уличных воркаутеров Псковской области Виталий Дидыч зовет на турник

Спорт / Соревнования
29 января 15:26

Что случилось в Нью-Йорке

Псковский боксер Акавов второй раз не смог завоевать чемпионский пояс WBO

Спорт
24 января 12:12

Армения из центра обороны

Псковский футболист Илья Гультяев борется за золото чемпионата Армении и путевку в Лигу чемпионов