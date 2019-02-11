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Спорт

По итогам чемпионата «КЭС-Баскет» среди школьников в Пскове определили лучших баскетболистов

11 февраля 2019 года, 17:00

В Пскове завершился Чемпионат Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». Финальные игры прошли в спортивном комплексе «Олимп» 9 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Победителями Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги в Псковской области стали команда девушек локнянской школы и команда юношей из Естественно-математического лицея № 20 города Пскова. Юные баскетболисты получили путевки на Чемпионат Северо-Западного федерального округа, который состоится в марте в Архангельске.

Серебряными призерами Чемпионата стали команда девушек Лицея № 11 из Великих Лук и команда юношей средней школы № 1 города Острова. Бронзу завоевали команды девушек островской школы № 1 и команда юношей себежской средней образовательной школы.

Все матчи прошли в напряженной борьбе.

Всего в финальных соревнованиях участвовали 8 лучших баскетбольных команд общеобразовательных школ области, занявших 1-е и 2-е места на дивизиональном этапе Чемпионата. В Псковской области в этом сезоне на разных этапах соревнования принимали участие более 100 школьных команд.

Ежегодно растет и количество участников всероссийского Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». В этом сезоне за право войти в двадцатку лучших школьных баскетбольных команд страны борются около 18 тыс команд из 69 регионов Российской Федерации, а также школьники из Монголии и Киргизии.

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