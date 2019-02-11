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Общество

Наталья Дуброва: Для библиотеки, тем более для районной, каждая книга – это подарок

11 февраля 2019 года, 16:33

В Псковскую область поступила партия новых книг, предназначенных для комплектования фондов муниципальных библиотек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Печатные издания пришли в регион по договоренности губернатора области Михаила Ведерникова с председателем комитета по региональному развитию Российского книжного союза Мариной Абрамовой. Обновление книжных фондов библиотек осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве администрации региона и РКС по продвижению книги и чтения в регионе.

Партия состоит из более чем 500 экземпляров книг. Как пояснила заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов ГБУ «Псковская областная универсальная научная библиотека» Наталья Дуброва, в районные библиотеки новые книги поступят в ближайшие дни. «Для библиотеки, тем более для районной, каждая книга — это подарок, — отметила она. — И очень приятно, что среди книг особенно много детской литературы».

Издания разножанровые: историческая литература, научные очерки, мемуары, энциклопедии, справочники. Большую часть составляет художественная литература для детей и взрослых. Среди книг произведения как классиков русской и советской прозы, так и сочинения современных писателей.

Отметим, что в прошлом году Российский книжный союз уже выделил 500 экземпляров книг для комплектования фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки.

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