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Общество

Подписчики «Псковской правды» выбрали новую участницу «Модной революции»

11 февраля 2019 года, 16:31

Февральской участницей «Модной революции» станет 44-летняя Ирина Иванова из Пскова. Она стала победительницей голосования – пользователи «Вконтакте» выбрали ее из трех претенденток. Ирина набрала почти 38% голосов.

- Мне очень хочется быть современной, интересной, молодой и модной. Помогите найти свой цвет, свой образ, - написала Ирина в заявке.

Ирина работает  в детском саду заведующей, недавно встретила мужчину, с которым хочет создать семью. 

-Участие в этом проекте для меня важно, потому что это ещё одна ступень моего развития, расширения моих возможностей. Ведь если ты хочешь что- то вокруг менять - начни с себя!- поделилась Ирина Иванова.- А меняться важно не только внешне, но и внутренне. Надеюсь, что с участием в "Модной революции" я стану богаче именно внутренне. Да и просто общение с новыми , интересными и профессиональными людьми дадут мне определённый опыт.

За Ирину голосовали активнее всего.
Фото с личной странички Ирины Ивановой ВКонтакте.
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