Великолучанка поссорилась со знакомой в подъезде и ударила её ножом

В Великих Луках установлена местная жительница, которая подозревается в умышленном причинении гражданке тяжкого вреда здоровью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

9 февраля из дома по проспекту Октябрьскому в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки была доставлена 38-летняя женщина. По версии следствия, в подъезде дома между пострадавшей и ее знакомой, в прошлом судимой, безработной горожанкой, 1995 года рождения, произошла ссора. В результате, 24-летняя великолучанка ударила ножом свою оппонентку. Подозреваемая дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.