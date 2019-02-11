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Общество

Великолучанка поссорилась со знакомой в подъезде и ударила её ножом

11 февраля 2019 года, 15:25

В Великих Луках установлена местная жительница, которая подозревается в умышленном причинении гражданке тяжкого вреда здоровью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

9 февраля из дома по проспекту Октябрьскому в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки была доставлена 38-летняя женщина. По версии следствия, в подъезде дома между пострадавшей и ее знакомой, в прошлом судимой, безработной горожанкой, 1995 года рождения, произошла ссора. В результате, 24-летняя великолучанка ударила ножом свою оппонентку. Подозреваемая дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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