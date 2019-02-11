Около 200 тысяч тонн молока произведено в Псковской области в 2018 году

Около 200 тысяч тонн молока произвели в прошлом году в Псковской области в хозяйствах всех категорий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В молочном скотоводстве на территории области работают 90 сельскохозяйственных предприятий и 72 крестьянских (фермерских) хозяйства. В сельхозпредприятиях валовое производство молока составило около 160 тыс тонн, что выше прошлого отчетного периода. Надой на одну корову составил почти 6 тыс кг, что почти на 250 кг выше уровня 2017 года.

В крестьянско-фермерских хозяйствах произведено более 14 тыс тонн молока. За год этот показатель вырос практически на 6%.

Улучшение показателей животноводства во многом объясняется комплексом мер по поддержке отрасли. В числе прочих аграриям региона предоставляют субсидии на поддержку племенного и молочного животноводства, хозяйствам различных форм оказывают помощь в кредитовании. Кроме того, на протяжении ряда лет органы власти региона предоставляют гранты на развитие начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам.