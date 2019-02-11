Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Около 200 тысяч тонн молока произведено в Псковской области в 2018 году

11 февраля 2019 года, 15:21

Около 200 тысяч тонн молока произвели в прошлом году в Псковской области в хозяйствах всех категорий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В молочном скотоводстве на территории области работают 90 сельскохозяйственных предприятий и 72 крестьянских (фермерских) хозяйства. В сельхозпредприятиях валовое производство молока составило около 160 тыс тонн, что выше прошлого отчетного периода. Надой на одну корову составил почти 6 тыс кг, что почти на 250 кг выше уровня 2017 года.

В крестьянско-фермерских хозяйствах произведено более 14 тыс тонн молока. За год этот показатель вырос практически на 6%.

Улучшение показателей животноводства во многом объясняется комплексом мер по поддержке отрасли. В числе прочих аграриям региона предоставляют субсидии на поддержку племенного и молочного животноводства, хозяйствам различных форм оказывают помощь в кредитовании. Кроме того, на протяжении ряда лет органы власти региона предоставляют гранты на развитие начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Кандидатов на службу в Росгвардию ищут среди жителей Псковской области
Псковичи могут помочь российскому дубу победить в европейском конкурсе
Игорь Девятко назначен новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области
Только после вмешательства прокуратуры администрация Пскова выделила сиротам жильё
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдёт в Пскове 16 февраля
Пенсионеры со всей области посоревнуются в плавании в порховском бассейне «Четыре сезона»
В эту субботу в Детском парке Пскова армянская диаспора отметит национальный праздник влюбленных
В первые дни весны на ярмарке «ART-ель» псковичи смогут закупиться подарками к 8 марта
Поиски Дениса Руденко со шрамами на животе продолжаются в Псковской области (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
12 февраля 15:45

Псковский МИД

Откуда в Пскове взялись дипломаты и чем они занимаются

Общество / Жизнь замечательных людей
11 февраля 09:23

Из деревни от дедушки

Автомобиль прославил пенсионера из куньинской деревни на всю страну

Общество
8 февраля 15:52

От 18 и старше

Областная власть ждет в своих рядах активных, честных, инициативных и принципиальных - губернатор дал старт региональному проекту «Лидер года»