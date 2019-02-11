В Госдуму внесён проект об освобождении от НДС операторов коммунальных отходов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий налоговые льготы для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект вносит в Налоговый кодекс поправки, предусматривающие наделение субъектов РФ правом установления налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций для региональных операторов по обращению с ТКО. Речь идет о налоговых поступлениях в части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов РФ. Одновременно предлагается освободить от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации услуг соответствующих организаций. Поправки вносятся «в целях стимулирования развития деятельности по предотвращению вредного воздействия отходов производства и потребления и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в рамках реализации принципа «двух ключей», говорится в пояснительной записке.

В случае принятия субъектом РФ соответствующего решения могут формироваться выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в зависимости от условий и сроков предоставления льготы, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Кроме того, для поддержания производственного потенциала и создания механизма бесперебойного финансирования организаций оборонно-промышленного комплекса законопроектом предлагается не учитывать при исчислении налога на прибыль доходы в виде сумм списаний задолженности таких предприятий и учитывать их в составе расходов соответствующих банков.