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Спорт

Псковский боксёр Вадим Иванов выступит в финале первенства России в Анапе

11 февраля 2019 года, 12:57

В Череповце завершилось Первенство Северо-Западного Федерального округа РФ по боксу среди старших юношей 2003 — 2004 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Республик Коми и Карелии, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Калининградской областей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сборную команду Псковской области под руководством тренеров Вячеслава и Александра Ярулиных, Вадима Голика, Николая Юринова, Виктора Зенкова, Сергея Костюченкова представляли семь спортсменов из Пскова, Великих Лук и Пустошки. Победители соревнований получали право представлять округ на Чемпионате России.

По итогам выступлений в Первенстве в своей весовой категории до 63 кг первое место занял Вадим Иванов из Пскова. Вторые места в категориях 60 и 54 кг заняли Григорий Зубков (Псков) и Иван Колядов (Великие Луки). Третью ступень пьедестала в своих весовых категориях заняли Андрей Булаев (категория 66 кг) и Денис Пузыня (категория 63) из Пустошки.

По итогам соревнований сформирована сборная команда Северо-Западного федерального округа. Победой на соревнованиях в Череповце пскович Вадим Иванов обеспечил себе право участвовать в финале Первенства России по боксу, которое пройдет в Анапе с 14 по 22 марта 2019 года.

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