Победителей третьего регионального чемпионата WorldSkills Russia наградили в Пскове

В Псковской области завершился Третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы-2019» (WorldSkills Russia), в котором приняло участие около 150 учеников школ и средних специальных образовательных учреждений региона в двух возрастных группах: 14–16 лет и 16–22 года. Кроме того, в этом году в чемпионате приняли участие команды из Московской области, Новгорода, Санкт-Петербурга и Республики Коми. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На торжественной церемонии закрытия первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников поблагодарил участников и организаторов чемпионата и подчеркнул важность проведения мероприятия подобной направленности. В торжественной обстановке он наградил победителей и вручил благодарности партнерам и работодателям. Отметим, что командами-финалистами и победителями в индивидуальных зачетах во всех категориях стали представители учебных заведений Псковской области.

Победители регионального Чемпионата будут представлять регион сначала на отборочных соревнованиях, а затем и на национальных. Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани в августе.

Напомним, в этом году конкурсанты соревновались по семи компетенциям: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах».

В этом году в план проведения регионального этапа чемпионата была включена обширная деловая программа, в рамках которой состоялись различные круглые столы и дискуссионные площадки, тренинги и мастер-классы. Также участникам было предложено пройти профи-тест «Попробуй себя в профессии» и принять участие в предпринимательских играх и профессиональных пробах «Дегустация профессии».