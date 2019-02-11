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Общество

Безработную псковичку подозревают в сбыте поддельной купюры номиналом 100 долларов США

11 февраля 2019 года, 11:49

В Пскове выявлена стодолларовая купюра с признаками подделки. В одном из финансовых учреждений областного центра 9 февраля была обнаружена фальшивая банкнота номиналом сто долларов США. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся сведениям, поступила она от безработной жительницы Псковского района. По данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

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