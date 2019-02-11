Стали известны имена победителей «Лыжни России», прошедшей в Островском районе

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла 9 февраля в Островском районе на спортивной базе «Юность». В соревнованиях приняли участие около 2000 любителей здорового образа жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Итоги соревнований распределились следующим образом:

На дистанции 10 км среди мужчин победителем стал Копаев Георгий (Псков), среди женщин лучший результат у Талалуевой Софии (Великие Луки).

На дистанции 5 км среди юношей 1 место у Алещенко Андрея (Невель), у девушек 1 место у Волнейко Дарьи (Невель).

Среди юных участников на дистанции 2 км 1 место у Ласькова Серафима (г. Великие Луки), у девочек 1 место у Лычковой Виктории (Великолукский район).

В благотворительном забеге приняли участие 20 участников, победу одержал великолучанин Василевский Константин.

Самыми юными участниками «Лыжни России» стали пятилетние Копаева Ульяна, Рехин Мирон, Федорова Лидия, Шитова София. Самым опытным - Савельев Владимир Федорович (81 год).