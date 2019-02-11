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Общество

В связи с ухудшением погоды полицейские просят водителей быть осторожными на дороге

11 февраля 2019 года, 09:56

С учетом погодных условий водителей и пешеходов призывают к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Вот лишь несколько основных правил поведения на дороге в зимнее время:

- соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Фактически превышение скорости косвенно сопровождает все дорожно-транспортные происшествия;

- избегайте резких торможений на скользкой дороге, ведь автомобиль становится тогда неуправляемым;

- не совершайте неожиданных манёвров;

- будьте предельно внимательными в отношении пешеходов. При приближении к пешеходным переходам обязательно снижайте скорость.

- строго выполняйте предписания дорожных знаков.

- Переходите проезжую часть только в зоне пешеходных переходов. Не перебегайте дорогу перед близко движущимся транспортным средством, поскольку автомашину, как известно, невозможно остановить мгновенно, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД. - В ночное время следует иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Как показывает практика, использование светоотражателей способствует значительному снижению уровня аварийности на дорогах. И не забывайте регулярно напоминать об этих правилах детям!

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