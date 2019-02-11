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Общество

Что делать, если провалился под лёд: спасатели дали советы псковским рыбакам

11 февраля 2019 года, 09:35

Несмотря на то, что на водоёмах Псковской области установилось прочное ледовое покрытие, рыбакам следует прислушаться к рекомендациям спасателей, внимательно относиться к вопросам безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Если вы оказались в воде, ни в коем случае не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Примерно половина всех теплопотерь приходится на голову. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.

Если на ваших глазах провалился человек

- немедленно крикните ему, что идете на помощь;

- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут вам спасти человека;

- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полыньи;

- если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги;

- действуйте решительно и скоро – провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;

- подав провалившемуся рыбаку подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

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