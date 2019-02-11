Что делать, если провалился под лёд: спасатели дали советы псковским рыбакам

Несмотря на то, что на водоёмах Псковской области установилось прочное ледовое покрытие, рыбакам следует прислушаться к рекомендациям спасателей, внимательно относиться к вопросам безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Если вы оказались в воде, ни в коем случае не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Примерно половина всех теплопотерь приходится на голову. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.