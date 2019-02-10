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Происшествия

Полицейские просят помочь установить личность мужчины

10 февраля 2019 года, 10:41

Уголовным розыском отделения МВД России по Пыталовскому району Псковской области устанавливается личность мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Его задержали 19 сентября 2018 года в районе деревни Гологузка Пыталовского района без документов, удостоверяющих личность.

Личность этого мужчины, а также сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья.

На вид: 40-60 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 сантиметров. Лицо треугольной формы, лоб высокий, скошенный. Волосы прямые, короткие, темные с проседью. Надбровные дуги и подбородок выступающие. Глаза - серые, уши большие, нос длинный, губы тонкие. Размер обуви - 43. Речь невнятная, шепелявит. Просит называть его Кайсазин Алексей Данилович,1965 года рождения.

Особые приметы: зубы отсутствуют, спинка носа искривлена влево, ноги со шрамами и повреждениями.

Был одет: куртка на синтепоне черно-оранжевая на «молнии», серая кофта, рубашка с элементами синего, белого и черного цветов на пуговицах, зеленая футболка, черные джинсы с ремнем черного цвета, ботинки зимние черные. При себе имел сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном гражданине, просят обратиться по адресу: 181410, Псковская область, г.Пыталово ул. Белорусская д. 16 «А» отделение МВД России по Пыталовскому району. Тел./факс дежурной части: 8-81147-2-15-02, уголовный розыск: 2-12-02.



Фото УМВД России по Псковской области
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