Михаил Ведерников: «Лыжня России» объединяет все поколения любителей ЗОЖ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников, организаторов и гостей 37-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая состоялась в субботу, 9 февраля, на базе спортивного центра «Юность», сообщает Pskov.ru.

«Примечательно, что каждый год на старт „Лыжни России“ выходят представители всех поколений россиян, которых объединяет здоровый образ жизни и активная гражданская позиция. Это прекрасная возможность закалить характер и проявить себя. Наша общая задача — привлечь в массовый спорт и физкультуру наибольшее число наших граждан. Желаю всем участникам забега легкой лыжни и хорошего настроения!» — говорилось в приветственном адресе главы региона, который зачитал один из участников лыжной гонки, вице-губернатор Николай Цветков.

На старт в Острове вышли любители и профессионалы лыжного спорта - в общей сложности 2,5 тыс человек. Самому юному участнику было 4 года, самому старшему — 81. Борьба проходила на 3х дистанциях: 10 км, 5 км, 2 км. Длина благотворительного забега составила 2 тыс 019 метров.

Организаторами 37-й «Лыжни России» в нашем регионе выступил Комитет Псковской области по спорту, региональный Центр подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону, органы исполнительной власти Островского района при поддержке Министерства спорта Российской Федерации