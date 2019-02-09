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Общество

Отчётность о договорах по федеральному закону 223 за январь 2019 года

9 февраля 2019 года, 19:15

В связи с отсутствием технической возможности разместить отчетность в установленном законом порядке ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» размещает указанную отчетность на своем официальном сайте.

Отчетность о договорах по фз-223 за январь 2019 года.

Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг от 01.2019.

Заказчик

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЕДИА-ХОЛДИНГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Место нахождения: 180007, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ПСКОВ, УЛИЦА ПАРОМЕНСКАЯ, дом 21/33

Почтовый адрес: 180007, Псковская, Псков, Пароменская, дом 21/33

Сведения об отчетности

Количество заключенных договоров: 22

Общая стоимость заключенных договоров, Российский рубль: 915744,00.


Отчетность о договорах Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 01.2019.

Заказчик

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЕДИА-ХОЛДИНГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Место нахождения: 180007, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ПСКОВ, УЛИЦА ПАРОМЕНСКАЯ, дом 21/33

Почтовый адрес: 180007, Псковская, Псков, Пароменская, дом 21/33.

Сведения об отчетности

Количество заключенных договоров: 22.

Общая стоимость заключенных договоров, Российский рубль: 915744,00.

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