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Культура / Театр

Арт-директор Андрей Пронин: Нынешний театральный фестиваль проиграет в чопорности

9 февраля 2019 года, 10:40

Организаторы Пушкинского театрального фестиваля, стартовавшего 8 февраля в Пскове, планируют устраивать после спектаклей беседы со зрителями о современной русской театральной культуре. Исключением станет только постановка «Борис Годунов» из-за позднего завершения спектакля.

– У всех зрителей появится возможность создать вопросы создателям, высказать свое суждение, - анонсировал арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин на пресс-конференции 8 февраля. - Не претендуем на то, чтобы возродить лабораторию, которая была на фестивале со времен его основателя Владимира Рецептера, это было бы неправильно, присваивать его идеи. Но момент дискуссии создадим, хотя фестиваль чуть проиграет в чопорности.

Андрей Пронин опроверг предположение, что таким образом руководство театра стремится снизить градус негатива в соцсетях, дав возможность зрителям выплеснуть его у сцены:

- Может, мы таким образом дадим больше повода написать в соцсетях. Негатив бывает и под статьями на интернет-ресурсах. Ощущение, что он спланированный, люди, как на работу ходят на каждую новость о Псковском театре.

- Я летом прочел в обсуждении предположение, что я скоро умру. Напишите, что я не собираюсь. Все под богом ходим, но пока у меня в планах нет, - добавил худрук театра Дмитрий Месхиев, обривший летом голову.

Также Дмитрий Месхиев сообщил, что практику обсуждения спектаклей театр хочет распространить и на спектакли из обычного репертуара театра.

- Это не для того, чтобы выплеснули рядом со сценой и не писали в соцсетях. Это будет интересно самому зрителю, - уверен Месхиев, - услышать мнение других, может быть, изменить свою точку зрения. Это будет интересно актерам и режиссерам. На спектакле «Жанна» уже претворили в жизнь эту идею. Я совершенно убежден, что никакие соцсети не заменят личного общения. 

КСТАТИ

Полную программу Пушкинского театрального фестиваля смотрите ЗДЕСЬ.

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