В Ледовом дворце Пскова пройдет хоккейный турнир

Сегодня, 9 февраля, в Ледовом дворце Пскова открывается международный детский хоккейный турнир на призы прославленного хоккеиста, Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на льду встретятся детские команды, в которых играют юные хоккеисты из Пскова, Санкт-Петербурга, Риги и Минска.

Соревнования будут проходить в течение двух дней. В рамках турнира состоится мастер-класс спортсмена, который начнется в субботу, 9 февраля, в 11.00. Кроме кругового турнира зрители смогут увидеть показательные выступления фигуристов.

Напомним, на 10 февраля в Пскове запланирован «Матч звезд». По пять хоккеистов в списки команд включила «Псковская правда».